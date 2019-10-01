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01 Ekim 2019 Salı 11:22:04 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 11:23:38

Yönetimin zamansız kararı Kartal'ı bunalıma soktu

Yönetimin zamansız bırakma kararı’, Abdullha Avcı ve oyuncuları da olumsuz etkiledi. Camianın önde gelen isimleri taraftar baskısının yönetim üzerindeki etkisinin Avcı’yı ve oyuncuları da bunalıma soktuğunu belirterek, şu uyarıyı yapıyor: Bu hava bir an önce dağılmazsa çok daha zor günler yaşanabilir.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ 6 maçta sadece 5 puan topladı ve küme düşme hattına sürüklendi. Şimdi herkes merak ediyor, “Beşiktaş takımının gerçek potansiyeli bu mu? Bu kriz durumundan çıkmak için neler yapılabilir?” Camiaya yakın isimlerle yaptığımız görüşmelerde Beşiktaş’ın kanaat önderleri şu tespitlerde bulunuyor: Taraftarın bu kötü dönemde takıma sahip çıkıp moral vermesi gerekirdi. Ancak tam tersi bir tablo oluşturuldu. Kötü giderken tribünlerden gelen baskıya Orman’ın verdiği tepki çok duygusaldı. Daha akılcı hareket edilmesi gerekirdi. Kongre yapılacaksa da takım toparlandıktan sonra bu düşünülmeliydi. Ancak şu andaki ortam toparlanma sürecini uzatabilir.

UMUT VADEDEN GELiŞME YOK

Çünkü Orman’ın kongre kararı alması Abdullah Avcı ve oyuncularda, “Biz şimdi ne olacağız” endişesini doğurdu. Bu her ne kadar dillendirilmese de takımın kimyasını iyice bozdu. Başkan Orman’ın yeniden aday olup olmayacağı konusunda söylentiler, muhalefetin de önünü kesiyor. Şu an muhalefet cephesinden de takıma, teknik yönetime ve tribünlere umut vadedecek bir çıkış olmadı. Beşiktaş’ın tekrar toparlanması için yönetimsel bir sinerjiye ihtiyaç var. Ancak şu anda herkes bir ‘Bezginlik moduna’ doğru sürükleniyor. Bu Beşiktaş için daha tehlikeli ve kötü günler getirebilir.

PARA KRiZi ACiLEN ÇÖZÜLMELi 

Beşiktaş’ta bir başka konu da mali sıkıntılar. İddialara göre kulüpte 6 aylık maaşı içeride olan personel bile var. Benzer sıkıntılar oyuncular için de geçerli. Ekonomik sorunların çözülmesi için güçlü bir yönetim oluşturulursa, takımın toparlanma süreci de kısalabilir. Burada en büyük görev yine taraftara düşüyor. Zor gününde daha da güven bunalımı yaratacak tavırlar yerine, takımın toparlanmasını sağlayacak bir tutum gerekiyor. Ancak Beşiktaş taraftarının da morali bozuk. Milli ara bu anlamda toparlanmak için bir fırsat olabilir. Alınacak iyi bir galibiyet rüzgarı tersine çevirebilir. Dengeler hassas.

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