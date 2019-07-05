Yine Diagne, yine olay! Kampı terk etmekle tehdit etti

Cisse'nin, daha fazla süre isteyen Galatasaraylı futbolcuya, "30 gol attığın için burada bizimlesin ama o kadar" cevabını verdiği öğrenildi. Golcü oyuncunun ise hocasını, Uganda maçında da şans bulamazsa kampı terk etmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Cisse daha önceki dönemde de Demba Ba'yı Beşiktaş'ta en iyi olduğu dönemde Süper Lig'de oynadığı için kadroya almamıştı.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmî karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.

(Sabah)