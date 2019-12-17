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17 Aralık 2019 Salı 10:40:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 10:41:38

Yılmaz Vural: VAR sisteminde hatalar var

Türkiye'de daha önce birçok takımda görev alan Teknik Direktör Yılmaz Vural, VAR sisteminde hatalar olduğunu fakat devam etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’de 8-14 yaş gruplarını eğitecek hocaların olmadığını da ifade eden Vural, Bursaspor’un iyi olması için de dua ettiğini söyledi.

PSG Academy Bursa ile PSG Academy İstanbul, takımlarının yaptığı dostluk maçını izlemek için Bursa’ya gelen tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, VAR sisteminden, Türk futbolun ve Bursaspor’a dair açıklamalarda bulundu. Bursaspor’u yakından takip ettiğini vurgulayan Yılmaz Vural, "Bursaspor’u takip ediyoruz. Dünyada bir örneği yok, şampiyon olmuş ve ligten düşmüş bir takım durumunda. Ekonomisi iyi değil,  Başkan Mesut Mestan bizim arkadaşımız. Ama bu imkanlarla takım yönetmek kolay değil. Umarım en kısa zamanda doğruyu bulurlar. Böyle bir potansiyeli, geçmişi olan, futbol sevdalısı bir şehrin takımı böyle sıkıntılılar yaşamamalıdır. Düzelmesi kolay değil ama nasıl bir çözüm bulunacak bilemiyorum.  Biz dışarıdan izliyoruz ve ancak dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İmkanları Türk gençleri için değil, yabancılar için oluşturuyoruz"

Yurt dışında futbola başlama yaşının 4 olduğunu ifade eden Vural, "Oyun grupları kuruluyor ve sonrasında işin teknik boyutları giriyor devreye. 8 -14 yaş arası çocukların iyi öğreneceği yaşlar bu aralardır. Bu yaş gruplarını çalıştıracak maalesef hocalar Türkiye’de yetişmiyor. Böyle bir eğitim tarzı yok. Çocuklarımıza yazık oluyor. Okullara giden 7-18 yaşında 20 milyona yakın çocuğumuz var. Bunları iyi eğitebilsek büyük bir potansiyel, büyük bir dinamizm demek maalesef bu konuda Türkiye sınıfta kaldı. Bir an evvel bunu toparlamak lazım. Öncelikle çocukları eğitecek adamların eğitilmesi gerekiyor. Bunu başaramazsak olmaz. 14 yabancı, yabancı serbestliği, bu kadar imkanları, Türk gençleri için değil, yabancı gençler için oluşturmuş oluyoruz. Bu doğru değil" diye konuştu.
  
 "Doğru bir teknoloji uygulanamıyor"

VAR sisteminin başındaki kişilerinde insan olduğunu işaret eden tecrübeli teknik adam, "Çünkü insan gözü aldanıyor. Dolayısıyla bir final maçında ofsayttan gol yiyorsun ve maç kaybediyorsunuz, bu çok doğru bir şey değil. Çok önemli yerlerde, ceza sahası içinde, kırmızı karttır, penaltıdır, gol oldu mu olmadı mı, böyle 3-4 konuda VAR müdahalesi olmalıdır. Bunun dışında her şeye karışılması iyi olmaz. Hakemler de hata yapacak. Taç değil diyecek, orta sahada olmuş faulü değerlendiremeyecek. Bunlar gayet doğal. Takımların canını yakıyorsunuz, adaletsizlik oluyor. VAR olmalı ama sonunda bunu uygulayan da insan sonuçta. Bakıyoruz buna rağmen yanlışlar yapılıyor. Öncelikle insanımızı eğitmeliyiz. Dolayısıyla şu anda bu görüntüden insanlar pek memnun değil. Bu kadar doğru bir teknolojinin uygulanamaması bu işin en büyük yanlışı. Ama bundan yılmadan devam etmek gerekiyor. Eninde sonunda doğrusu çıkar ortaya" açıklamasını yaptı.  (İHA)

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