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02 Ekim 2019 Çarşamba 14:40:42 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:43:28

Yılmaz Vural Galatasaray'daki sorunu teşhis etti

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk rekabetine değindi. Vural, Galatasaray'ın ligdeki durumunu ise yabancı sayısına bağladı.

Süper Lig'de şampiyonluk gündemi üzerine de konuşan Yılmaz Vural, "Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer" dedi.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE OLDUKÇA AVANTAJLI

Fenerbahçe yaptığı transferlerle çok iyi bir kadro kurdu. Lige de diğerlerine göre çok iyi başladılar. Şampiyonluk şansı yüksek. Alanyaspor her ne kadar iyi gidiyor ise de ben şampiyon olacağına inanmıyorum. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer. Beşiktaş şu anda kötü durumda olmasına rağmen zamanla zirveye doğru yükselecektir. Trabzonspor ise Yusuf Yazıcı ve Rodallega'yı kaybetmesine karşın zirvede üç büyükleri zorlayacak tek takım. Ancak, günü güne uymuyor.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE DE OYNAR

Beşiktaş herkesin diline pelesenk oldu. F.Bahçe'nin geçen sezonki durumunu andırıyor ama Beşiktaş'ın birkaç hafta içerisinde düzeleceğine inanıyorum. Her kulüpte sancılı dönemler yaşanır. Öncelikle yeni yönetim gelecek, Abdullah Avcı ile çalışmak ister mi belli değil. Belki de başka bir alternatif düşünürler. Aslında Avcı son derece bilgili, çalışkan, araştıran bir hoca. Ama kendi sistemini oturtması için zamana ihtiyacı var. Daha ligin başı. Yeni yönetim gelir hamlelerini yapar ve Beşiktaş düze çıkar. İddia ediyorum bu takım iyi hamleler yapılırsa zirveye oynar.

GALATASARAY 11 YABANCI

"G.Saray'ın bu sezonki başarısızlığı sahaya sürdüğü 11 oyuncunun da yabancı olmasına bağlı bence. Hepsine bildiği yabancı dilden konuşmak, takımı havaya sokmayı zorlaştırıyor"

KARTAL YABANCILAR KULÜBESİ GİBİ

Beşiktaş'ın 5 yabancıyı yedekte tutması transferin hatalı yapıldığının göstergesi. İyi olsalar Avcı niye oynatmasın? Beşiktaş yabancılar kulübesi gibi. Bekleneni verememiş sıradan oyuncular var. Operasyon yapılacaksa iyi hamleler yapılmalı. Yapılacaktır da.

TRABZONSPOR BAŞARILI"

"Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega'yı göndermesine karşın yine çok başarılı grafik çiziyor, zirve mücadelesi veriyor. Hele Üç Büyüklere karşı büyük başarı üstünlüğü var. Şampiyonluk şansı var ama gel-gitler problem. Yıllardır da bunu aşamıyorlar. Örneğin bu sezon Abdülkadir ile Ekuban'ın yoklukları hissediliyor. Sörloth belli ki iyi oyuncu. Rodallega'nınki gibi bir performans gösterir ve sürdürürse Trabzonspor'un şansı artar."

(Yeni Asır)

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