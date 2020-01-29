Yılmaz Vural Akhisarspor ile anlaşmaya vardı
Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı.
Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti.
Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
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