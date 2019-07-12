Yılın spor markası: Beşiktaş

Markaların yaratıcılık ve kampanyalarının yanı sıra bütünsel olarak yıl boyunca elde ettikleri başarıların da göz önüne alındığı ödüllerde, tüm dünyada ses getiren kampanyalarıyla da öne çıkan Beşiktaş, ‘Spor Takımları&Kulüpleri’ kategorisinde ‘Yılın Spor Markası’ ödülünü kazandı.