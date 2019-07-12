12 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:12:21
Yılın spor markası: Beşiktaş
TÜRKİYE’NİN en prestijli ödülleri arasında gösterilen Campaign Agency & Brand Of The Year’da, Beşiktaş Yılın Spor Markası’ oldu.
Markaların yaratıcılık ve kampanyalarının yanı sıra bütünsel olarak yıl boyunca elde ettikleri başarıların da göz önüne alındığı ödüllerde, tüm dünyada ses getiren kampanyalarıyla da öne çıkan Beşiktaş, ‘Spor Takımları&Kulüpleri’ kategorisinde ‘Yılın Spor Markası’ ödülünü kazandı.
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