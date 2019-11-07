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07 Kasım 2019 Perşembe 09:56:16 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 09:59:11

Yıldızlarından yoksun Beşiktaş, Braga'ya konuk oluyor! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Braga ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa'da 220. randevusu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü hafta maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 220. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 219 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 90 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 291 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 315 gol gördü.

- "Kupa 2"de 118. maçı

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 118. kez sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 117 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 42 mağlubiyet gördü.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 185 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 146 gol yedi.

- 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

- Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

- Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

- Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

- Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 6 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 8 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

Beşiktaş, Braga karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 110. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 109 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 61 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 126 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 202 gol gördü.

- Portekiz temsilcilerine karşı zorlanıyor

Portekiz takımlarıyla 14 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 6 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 18 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü.

Beşiktaş'ın rakibi Braga ise Türk ekipleriyle oynadığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Türk takımlarına 22 gol atan Braga, 12 gol yedi.

Bu arada iki takım tarihlerinde 3 kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde birbirlerine rakip olan Beşiktaş ile Braga, birer galibiyet elde etti. Her iki ekip bu galibiyetleri deplasmanda aldı. Beşiktaş, Braga'yı Portekiz'de 2-0 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Braga'ya evinde 2-1 mağlup oldu.

- En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül, Umut Nayir ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Braga: Lima, Sequira, Pablo, Viana, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Ricardo, Horta, Galeno, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Caner, Umut

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