Yıldız futbolcu Prijovic'tan 'Önceliğim Beşiktaş' açıklaması

Radyospor programıcısı Özgür Sancar'ın aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş daha önce Türkiye'de Boluspor'un da formasını giyen Aleksandar Prijovic'i kadrosuna katmak istiyor. Priovic, kış transfer döneminde de Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Özgür Sancar'a konuşan Prijovic, Beşiktaş'ın kendisini yaz transfer döneminde de istediğini ancak maliyetten dolayı gerçekleşmediğini söyledi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad forması giyen Prijovic yıllık 5 milyon Euro kazanıyor. Golcü oyuncunun kiralık olarak çıkışının mümkün olabileceği belirtildi.

Oyuncunun PAOK'a da transferi söz konusu. Ancak Prijovic mali sorunlar yaşayan PAOK'a transferinin zor olduğunu; önceliğinin Beşiktaş olduğunu ifade etti. Beşiktaş'ta kendisini ispatlayabileceğini ve yeteneklerini sergileyebileceğini düşünüyor. Bu sebeple Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.Bu transferin gerçekleşebileceğine dair bazı bilgiler Suudi Arabistan basınında da yer aldı. (Ajansspor)