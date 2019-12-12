12 Aralık 2019 Perşembe 08:59:15 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:00:31
Yıldız futbolcu G.Saray'a göz kırptı: Böyle bir takımda kim oynamak istemez
YAHOO Sport’un muhabiri Manu Lonjon, Galatasaray’ın forvet adayları arasında Heracles forması giyen Cyriel Dessers’in de bulunduğunu ileri sürdü.
25 yaşındaki Nijerya asıllı santrforu Herakles, temmuz ayında Utrech’ten 750 bin euroya transfer etti. Hollanda Ligi’nde 16 maçta forma giyen Dessers, 11 gol atıp 5 de asist yaptı. Dessers, Galatasaray ile ilgili olarak şunları söyledi: “Çok büyük bir camia. Böyle bir takımda kim oynamak istemez. Herhalde kulübüme teklif yaptılar” dedi. Dessers her iki ayağını da kullanabiliyor. (Star Spor)
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