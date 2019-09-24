Yıldırım Demirören'den Beşiktaş iddialarına yanıt

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın görevini bırakmasının ardından kimlerin aday olacağı merakla beklenmeye başladı. Son dönemde Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demiören'in aday olacağı iddiaları ortaya atılırken, bu konuyla ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulübün 2004-2012 yılları arasında başkanlığını yapan Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı.

DEMİRÖREN: "ADAY OLMAYACAĞIM"

Yıldırım Demirören, TRT Spor'dan Fatih Doğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Beşiktaş'a yeniden aday olmayacağını açıkladı. Yıldırım Demirören "Ben o işleri geride bıraktım. Beşiktaş'ta başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok." diyerek söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.