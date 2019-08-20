  • Bist 100
    96031.8
  • Dolar
    5,7283
  • Euro
    6,3623
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı Merkel Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine karşı çıktı
Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı
19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak 19 gündür denizde bekleyen düzensiz göçmenler karaya çıkacak
Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum Müslüman vekile Trump'tan küstah tepki: Gözyaşlarına kanmıyorum
Isimat Mirin Toulouse'da Isimat Mirin Toulouse'da
Yevhen'de işlem tamam Yevhen'de işlem tamam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: MLKP ile Amerikalılar'ın ne görüştüklerini de biliyoruz
"Kıran" operasyonunda mağarada teröristlere ait 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu "Kıran" operasyonunda mağarada teröristlere ait 5 ton patlayıcı ve mühimmat bulundu
KKTC Başbakanı Tatar: Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz KKTC Başbakanı Tatar: Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz
Sturridge imzayı atacak Sturridge imzayı atacak
İlk kez Komşu'da oynayacak İlk kez Komşu'da oynayacak
Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi Trump'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi
Yılın futbolcusu Feghouli Yılın futbolcusu Feghouli
Ozornwafor kayseri’de Ozornwafor kayseri’de
Önce Falcao sonra 2. golcü gelecek Önce Falcao sonra 2. golcü gelecek
Marcos Rojo el yaktı Marcos Rojo el yaktı
Öbür taraf kavgası Öbür taraf kavgası
Moses 5 hafta yok Moses 5 hafta yok
"Daha iyi olmalıyız" "Daha iyi olmalıyız"
O Çin'in ilk klonlanmış kedisi... İsmi de "Garlic" O Çin'in ilk klonlanmış kedisi... İsmi de "Garlic"
Laxalt’ta geri adım Laxalt’ta geri adım
Eski Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmud Tarzi mezarı başında anıldı Eski Afganistan Dışişleri Bakanı Mahmud Tarzi mezarı başında anıldı
Ferdi Kadıoğlu, golünü attı Avrupa’da yankılandı Ferdi Kadıoğlu, golünü attı Avrupa’da yankılandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 21:58:12 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 22:00:08

Yevhen'de işlem tamam

Sivasspor hezimeti nedeniyle eksiklerini tamamlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, haftalardır uğraştıkları Yevhen Konoplyanka transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Kartal, Alman ekibinin gözden çıkardığı 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştı.

Güneş

TRANSFER GİRİŞİMLERİ HIZLANDI

SEZONA Sivasspor’a 3-0 yenilerek başlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, takımı güçlendirmek için transferde gaza bastı. Başkan Fikret Orman, İngiltere’ye giderek Championship ekiplerinden Huddersfield'İN Benin’li forveti Steve Mounie’yi kiralamak için girişimlerde bulundu. Cenk Tosun ve Niasse için de nabız yoklayan Orman, bu 3 isimden birini mutlaka kadroya katmak için çaba harcıyor

İMZA AŞAMASINA GELDİ

KARTAL, diğer yandan Bundesliga ekibi Schalke 04’in gözden çıkardığı 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat Yevhen Knoplyanka ile el sıkıştı. Southampton’da forma giyen bir başka sol kanat oyuncusu Elyounoussi’yi yedekte tutan yönetimin, Knoplyanka’yı hafta sonuna kadar İstanbul’a getirerek imza attırmayı planladığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Knoplyanka ile 2 yıllık sözleşme yapacağı ve bonservis bedelinin 6 taksitte ödeneceği belirtildi. 

EMRE KILINÇ PAZARLIĞI

KARTAL, uzun süre önce gündemine aldığı Sivassporlu Emre Kılınç konusunda da pazarlıkları sürdürüyor. Knoplyanka transferinin gerçekleşmesi halinde dahi Emre Kılınç’ı kadroya dahil etmeyi isteyen Beşiktaş, Sivasspor’a 1.5 milyon euro teklif etmiş ancak kabul edilmemişti. Siyah-Beyazlılar’ın hafta sonundaki maçta güzel bir gol atan Emre için bonservis bedelini artıracağı ve iki oyuncuyu kiralık olarak vermeyi önereceği bildirildi.

VOLKAN BABACAN BİTİYOR

KARİUS’UN yokluğunda bir Türk kaleci almayı planlayan Beşiktaş’ın Başakşehir’den Volkan Babacan’ın transferini bu hafta içinde bitireceği kaydedildi. Başakşehir’in Burspor’dan 22 yaşındaki File bekçisi Muhammed için 9 milyon TL’ye prensipte anlaştığı ve bu transferin gerçekleşmesinin ardından Volkan’ın ayrılışına izin vereceği ifade edildi. 5 yıldır Başakşehir’de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ