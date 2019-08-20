Yevhen'de işlem tamam

Güneş

TRANSFER GİRİŞİMLERİ HIZLANDI

SEZONA Sivasspor’a 3-0 yenilerek başlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, takımı güçlendirmek için transferde gaza bastı. Başkan Fikret Orman, İngiltere’ye giderek Championship ekiplerinden Huddersfield'İN Benin’li forveti Steve Mounie’yi kiralamak için girişimlerde bulundu. Cenk Tosun ve Niasse için de nabız yoklayan Orman, bu 3 isimden birini mutlaka kadroya katmak için çaba harcıyor

İMZA AŞAMASINA GELDİ

KARTAL, diğer yandan Bundesliga ekibi Schalke 04’in gözden çıkardığı 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat Yevhen Knoplyanka ile el sıkıştı. Southampton’da forma giyen bir başka sol kanat oyuncusu Elyounoussi’yi yedekte tutan yönetimin, Knoplyanka’yı hafta sonuna kadar İstanbul’a getirerek imza attırmayı planladığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Knoplyanka ile 2 yıllık sözleşme yapacağı ve bonservis bedelinin 6 taksitte ödeneceği belirtildi.

EMRE KILINÇ PAZARLIĞI

KARTAL, uzun süre önce gündemine aldığı Sivassporlu Emre Kılınç konusunda da pazarlıkları sürdürüyor. Knoplyanka transferinin gerçekleşmesi halinde dahi Emre Kılınç’ı kadroya dahil etmeyi isteyen Beşiktaş, Sivasspor’a 1.5 milyon euro teklif etmiş ancak kabul edilmemişti. Siyah-Beyazlılar’ın hafta sonundaki maçta güzel bir gol atan Emre için bonservis bedelini artıracağı ve iki oyuncuyu kiralık olarak vermeyi önereceği bildirildi.

VOLKAN BABACAN BİTİYOR

KARİUS’UN yokluğunda bir Türk kaleci almayı planlayan Beşiktaş’ın Başakşehir’den Volkan Babacan’ın transferini bu hafta içinde bitireceği kaydedildi. Başakşehir’in Burspor’dan 22 yaşındaki File bekçisi Muhammed için 9 milyon TL’ye prensipte anlaştığı ve bu transferin gerçekleşmesinin ardından Volkan’ın ayrılışına izin vereceği ifade edildi. 5 yıldır Başakşehir’de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.