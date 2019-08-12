Yevhen Konoplyanka'ya en iyi teklif Beşiktaş'tan

Beşiktaş forvet ve kaleci arayışlarını sürdürürken orta saha için rotayı Konoplyanka'ya çevirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği Ukraynalı futbolcu için Schalke'nin kapısını çalan yönetimin 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

TEK PROBLEM ÖDEME PLANI

Schalke'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Konoplyanka için yapılan teklifi kabul ettiği ancak Beşiktaş Yönetimi ile ödeme planında net bir anlaşmanın sağlanmadığı ortaya çıktı.

YÖNETİMDEN 7 TAKSİT ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro'yu 1 yıl içinde 7 taksitle ödemeyi önerdiği ancak Alman kulübünün bu rakamın 6 ay içinde 3 taksitte ödenmesini şart olarak sunduğu gelen bilgiler arasında.

EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI

2 kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve şu ana kadar Konoplyanka için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Yönetimin Schalke ile bir görüşme daha yaparak işi bitirmek istediği belirlendi.

(Takvim)