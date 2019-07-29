29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48:20 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:55:39
Yevhen Konoplyanka ile anlaşan Beşiktaş, Schalke 04 ile masaya oturacak
Sağ bek transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.
Schalke'nin 29 yaşındaki futbolcusu Yevhen Konoplyanka ile görüşen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Ukraynalı oyuncunun kulübü ile de temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin de devrede olduğu transfer için yönetimin seferber olduğu kaydedildi.
Konoplyanka geçen sezon Schalke formasıyla 21 maçta 1 gol, 1 asist kaydetmişti.
(Sabah)
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