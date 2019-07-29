Yevhen Konoplyanka ile anlaşan Beşiktaş, Schalke 04 ile masaya oturacak

Schalke'nin 29 yaşındaki futbolcusu Yevhen Konoplyanka ile görüşen ve olumlu yanıt alan siyah-beyazlılar, Ukraynalı oyuncunun kulübü ile de temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin de devrede olduğu transfer için yönetimin seferber olduğu kaydedildi.

Konoplyanka geçen sezon Schalke formasıyla 21 maçta 1 gol, 1 asist kaydetmişti.

(Sabah)