Yevhen Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye

  • Bist 100
    99406.4
  • Dolar
    5,6690
  • Euro
    6,3949
  • Altın
    257,5720
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tayfur Havutçu, A Milli takımdaki antrenörlük görevinden istifa etti Tayfur Havutçu, A Milli takımdaki antrenörlük görevinden istifa etti
Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı? Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı?
23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor 23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor
Bursa Şehir Hastanesi kapılarını habercilere açtı Bursa Şehir Hastanesi kapılarını habercilere açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı: Milli duruş göremiyoruz... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı: Milli duruş göremiyoruz...
Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk kaç yaşında, nereli? Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk kaç yaşında, nereli?
Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var? Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var?
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
AB'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Her zaman hatırlamak, ortak görevimiz AB'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Her zaman hatırlamak, ortak görevimiz
Mersin'de motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti Mersin'de motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti
Henry Onyekuru gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek Henry Onyekuru gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek
'İzlenecek Bi Şey Değil'de günde damga vuran örnek davranış 'İzlenecek Bi Şey Değil'de günde damga vuran örnek davranış
Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme hibe etti Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme hibe etti
ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası açıldı ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası açıldı
Putin, Zelenskiy'nin Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifine cevap verdi Putin, Zelenskiy'nin Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifine cevap verdi
Bu ürünlere dikkat! Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor Bu ürünlere dikkat! Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
CTE Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru günü ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru günü ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler?
O teröristler Batman'da yakalanmıştı... O anlara ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı O teröristler Batman'da yakalanmıştı... O anlara ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
İzmir'de park halindeki araç kundaklandı İzmir'de park halindeki araç kundaklandı
Alzheimer'dan korunma önerileri Alzheimer'dan korunma önerileri
Teröristler Batman'da yakalanmıştı... O anlara ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı Teröristler Batman'da yakalanmıştı... O anlara ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Yevhen Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye Yevhen Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye
Mahmut Arslan yeniden Hak-İş'te genel başkanlığa seçildi Mahmut Arslan yeniden Hak-İş'te genel başkanlığa seçildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36:10 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:39:21

Yevhen Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Alman basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka transferinde sona geldiği, başarılı futbolcunun menajeri Fali Ramadani'nin şu an İstanbul’da olduğu ve Fenerbahçe’yle son detayları konuştuğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka transferinde son aşamaya geldiği öne sürüldü.

Almanya merkezli Sport 1'in haberinde; Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin İstanbul'da olduğu ve kontratın son detaylarını görüşmek üzere sarı lacivertli kulübün yönetimiyle görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Schalke ile de anlaşmak üzere olduğu sadece küçük detayların kaldığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başından bu yana Yevhen Konoplyanka için girişimlerinin olduğu ve transferin nihayetinde imza aşamasına geldiği de vurgulandı.

Schalke ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olan Ukraynalı yıldız, net 2.6 milyon euro kazanıyordu. Almanya'daki vergilerin yüksekliği nedeniyle Konoplyanka'nın maaşının maliyeti ise brüt olarak 5 milyon euro'ya geliyordu.

Schalke'nin 2017 yazında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki sol açık, geçen sezon 21 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

SCHALKE'NİN HOCASI WAGNER: "KULÜP ARIYOR"

Schalke 04 Teknik Direktörü Wagner, gün içerisinde yaptığı açıklamada Konoplyanka'nın mavi beyazlı kulüpteki döneminin sona erdiğini duyurdu.

Wagner, "Konoplyanka, kendisi için yapılan özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni sezona hazırlanırken, diğer yandan kendisine kulüp arıyor." dedi. (Sporx)

YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?

29 Eylül 1989'da Ukrayna'nın Kirovograd kentinde doğan Konoplyanka, futbola Dnipro Dnipropetrovsk altyapısında başladı.

18 yaşına geldiğinde Dnipro II'den Dnipro'nun A takımına yükselen Ukraynalı oyuncu, 2008'de başladığı Dnipro A Takım kariyerini 2014-15 sezonu sonuna dek sürdürdü.

2013-14 sezonunu Ukrayna Ligi'nde 2. sırada tamamlayan Dnipro, 2014-15 sezonunda ise muhteşem bir başarıya imza attı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükseldi. Adını tüm Avrupa'ya duyuran Dnipro, finalde Sevilla'ya 3-2 yenilerek kupayı kazanamadı fakat o dönem takımı sırtlayan Kalinic ve Konoplyanka, Avrupalı devlerin kısa sürede takibine girdi. Aynı sezon sonu Dnipro ile sözleşmesi biten Konoplyanka, takımından bedelsiz olarak ayrılıp Sevilla'ya transfer oldu.

2015-16 sezonunu Sevilla'da geçiren Ukraynalı yıldız, geride bıraktığımız sezonda ise Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralandı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Konoplyanka, üçlü forvetin solunda ve sol açıkta görev yapıyor ancak forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Hücum hattının hemen hemen her yerinde forma giyebilen yıldız oyuncu, 1.76'lık boyu ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.

Hızlı bir oyun tarzına sahip olan Konoplyanka, forma giydiği takımları hızlı hücuma çıkarmakta ve topla birlikte çabuk hareket etmekte usta bir isim. Kanatlardan gerek orta yaparak birçok asiste imza atan gerekse içe kat ederek gollere imza atan Konoplyanka, skorerliğe ön plana çıkan bir isim. Dnipro forması giydiği dönemde Ukrayna Milli Takımı'yla EURO 2012'de de boy gösteren Konoplyanka, Dnipro formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı ve yıldızını o sezon parlattı. Ukrayna Milli Takımı'nda Yarmolenko ile birlikte takımın en önemli iki yıldızından biri olan Konoplyanka, EURO 2016'da da takımının etkili isimlerinden biriydi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı:
Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor
O teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Özal’ın doktoru ABD'deki FETÖ üniversitesinde görüntülendi
A Milli Takım'da flaş karar! Görevinden istifa etti
Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
'KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır'
Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!
Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı
Bara gidip Çav Bella'dan rahatsız oldular
Fernando Reges Türkiye'den ayrıldı
İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ