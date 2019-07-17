Yevhen tamam, sıra Schalke’de

GÜNEŞ

■ TRANSFERİN hızlı takımı Fenerbahçe için Almanya’dan ciddi bir iddia ortaya atıldı… Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Bild, Sarı-Lacivertliler’in Yevhen Konoplyanka transferinde mutlu sona yakın olduğunu bildirdi. Gazete haberinde Fenerbahçe’nin Konoplyanka ile yıllık 3 milyon euro maaş üzerinden anlaşmaya vardığını ve Schalke 04 ile de transfer için masaya oturduğunu yazdı. Almanlar, iki kulüp arasında bonservis görüşmelerinin ise sürdüğünü belirtti.

FORM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞIYOR

GELEN bilgilere göre Fenerbahçe, Konoplyanka için Schalke 04’e 3 milyon euro bonservis önderdi. Ancak, Alman temsilcisi 12 milyon euroya transfer ettiği Ukraynalı oyuncu için 6 milyon euro talep etti. Alman basını, Schalke’nin istediği fiyatta düşüş yapması halinde transferin gerçekleşebileceğini ve 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sene Sarı-Lacivertli formayı giyebileceğini vurguladı. Haberde Yevhen’in formunda çok büyük bir düşüş yaşadığına da dikkat çekildi.

78 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ

■ FUTBOLA Dnipro’da başlayan Yevhen Konoplyanka, 7 yıl formasını giydiği Ukrayna ekibinden 2015 yılında bedelsiz olarak Sevilla’ya transfer oldu. İspanya’da beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, 2016 yazında Schalke’ye kiralandı ve 2017’de Alman ekibi zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 12 milyon 500 bin euroya Ukraynalıyı kadrosuna kattı. Schalke’de 3 yılda 78 maça çıkan Konoplyanka burada da performans olarak yetersiz kaldı ve sadece 13 gol, 9 asist kaydetti.