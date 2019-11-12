Yetiş Falcao

GÜNEŞ

■ G.SARAY’DA sıkıntılar bitmek bilmiyor... Sezona kötü bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar, Falcao’nun ardından takımın bir diğer santrforu Andone’yi de sakatlığa kurban verdi. Gaziantep FK maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve dizini tutarak oyunu terk eden Rumen oyuncunun dün çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ile kısmi hasar tespit edildi. 26 yaşındaki forvet, en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

TEK SANTRFOR ERENCAN

■ ANDONE’DAN gelen bu haber teknik heyeti zor durumda bıraktı. Galatasaray’da gözler şimdi dün, Madrid’deki tedavisini tamamlayan ve İstanbul’a dönen Radamel Falcao’ya çevrildi. Kolombiyalı süper star, milli arada da tam olarak iyileşemezse Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir maçına santrforsuz çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim ise şimdiden çare düşünmeye başladı. Terim’in elinde tek santrfor 17 yaşındaki Erencan kaldı. Genç futbolcunun dışında ise Babel ve Adem ileri uçta forma giyebilir.