Yeşil sahada kadına şiddet

GÜNEŞ

■ ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor’u 4-0 mağlup edip tur atlayan G.Saray büyük sevinç yaşandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın ardından yaşananlarsa Sarı-Kırmızılılar’ın sevincini kursağında bıraktı. Tuzlasporlu Gökhan Çıra ile G.Saray kaleci Fernando Muslera arasında başlayan gerilim, adeta demeç savaşına dönmüştü. Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı açıklamada olaylara sebebiyet veren kişilerin cezalandırılması konusunda TFF’yi göreve davet etti.

UZAKLAŞTIRIN BUNLARI

■ AÇIKLAMADA, Medya Koordinatörü Hande Sümertaş’a yapılan saldırının, canlarını çok acıttığı vurgulanırken şu ifadeler yer aldı: “Yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Sn. Hande Sümertaş’a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde, spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.”

ÖNCE İYİ BİR İNSAN OLMAK

■ “FUTBOL Akademimizin girişinde yazan ‘Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir’ sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez. Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray’ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.

ORGANİZE EDİLDİ İDDİASI

■ G.SARAY’IN açıklamasında Tuzlaspor tarafının piyon olarak kullanıldığı ve olayın arkasında başka güçlerin bulunduğu vurgusu dikkat çekti: “Takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir. Başarılarımızın önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar her zaman olduğu gibi G.Saray’ın gücü altında ezilmeye mahkumdur.”

MUSLERA YUMRUK ATTI MI?

■ SOYUNMA odası koridorunda rakip futbolcuya yumruk attığı iddia edilen Muslera, suçlamaları reddetmişti. Uruguaylı yıldızın yumruk olayı gözlemci raporlarına yansırsa 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek. Ancak, gerek G.Saray taraftarları gerekse futbol kamuoyu tecrübeli kalecinin bunu yapmış olacağına inanmadı. Sosyal medyada, “Muslera’yı bile zıvanadan çıkardılarsa vardır bir şey”, “Muslera vurmadım diyorsa vurmamıştır” gibi yorumlar dikkat çekti.