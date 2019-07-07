Yeniden Martin Caceres

GÜNEŞ

■ Fırtına, 2016’da imza attırmak için İstanbul’a getirdiği ancak menajer ücreti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Martin Caceres için yeniden düğmeye bastı. Uruguay Milli Takımı’yla Copa America’da mücadele eden 32 yaşındaki stoper boşa çıkmış durumda. Muharrem Usta döneminde transferi yatan yıldız stoper, önce Lazio ardından da Juventus forması giymişti.