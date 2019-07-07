07 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:24:24
Yeniden Martin Caceres
TRANSFER çalışmalarına devam eden Bordo-Mavililer, stoper için tanıdık bir isme yöneldi.
GÜNEŞ
■ Fırtına, 2016’da imza attırmak için İstanbul’a getirdiği ancak menajer ücreti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Martin Caceres için yeniden düğmeye bastı. Uruguay Milli Takımı’yla Copa America’da mücadele eden 32 yaşındaki stoper boşa çıkmış durumda. Muharrem Usta döneminde transferi yatan yıldız stoper, önce Lazio ardından da Juventus forması giymişti.
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