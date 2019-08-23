Yeniden Luiz Gustavo

GÜNEŞ

■Teknik direktör Ersun Yanal’ın “Bize seviye atlatır” dediği Luzi Gustavo için tekrar harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Marsilya’nın kapısını bu kez 8 milyon euro ile çaldı. Fransız ekibi ilk önce görüşmeyi kabul etmese de sonradan bu inadından vazgeçti ve masaya oturdu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.