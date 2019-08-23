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23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:17:41

Yeniden Luiz Gustavo

TRANSFERİN bitmesine 10 gün kala eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı yeniden Fransa’ya kırdı.

GÜNEŞ

■Teknik direktör Ersun Yanal’ın “Bize seviye atlatır” dediği Luzi Gustavo için tekrar harekete geçen Sarı-Lacivertliler, Marsilya’nın kapısını bu kez 8 milyon euro ile çaldı. Fransız ekibi ilk önce görüşmeyi kabul etmese de sonradan bu inadından vazgeçti ve masaya oturdu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

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