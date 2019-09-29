Yeniden aday olmayı düşünen Fikret Orman parayı buldu

AKŞAM

İSTİFA kararı alan ve yapılacak olağanüstü seçimde tekrar aday olması beklenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetimde değişiklikler yapmayı planlarken kulübün finansal durumunu da düzeltmeye çalışacak. Orman’ın çok önemli bir finansal desteği bulmak üzere olduğu öğrenildi.