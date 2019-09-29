29 Eylül 2019 Pazar 09:58:06 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 10:02:53
Yeniden aday olmayı düşünen Fikret Orman parayı buldu
İstifa kararı alan ancak yapılacak seçimlerde yeniden aday olması beklenen Fikret Orman’ın çok önemli bir finansal desteği bulmak üzere olduğu öğrenildi.
AKŞAM
İSTİFA kararı alan ve yapılacak olağanüstü seçimde tekrar aday olması beklenen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetimde değişiklikler yapmayı planlarken kulübün finansal durumunu da düzeltmeye çalışacak. Orman’ın çok önemli bir finansal desteği bulmak üzere olduğu öğrenildi.
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