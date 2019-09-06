06 Eylül 2019 Cuma 09:50:53 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 09:53:13
Yeni transferlerle Beşiktaş’ın yaş ortalaması düştü
Süper Lig’de 2 Eyül’de sona eren 1. Transfer döneminde kadrosuna Elneny, Ruiz, Rebocho, Douglas, N’Koudou, Boyd ve Diaby’yi katan Beşiktaş’ın yaş ortalamasının düştüğü ortaya çıktı.
Siyah-Beyazlılar’ın gönderdiği ve aldığı oyunculardan sonra 29.8 olan yaş ortalaması 26.9’a geriledi. Bu arada Kartal, Fikret Orman döneminde en yüksek (15 milyon 800 bin euro) transfer harcamasına imza attı. Siyah-Beyazlılar, UEFA’nın Fair-Play takibinden çıktıktan sonra da transferde eksi 13 milyon 850 bin euroluk bir açık verdi. (Star)
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