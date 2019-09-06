Yeni transferlerle Beşiktaş’ın yaş ortalaması düştü

Siyah-Beyazlılar’ın gönderdiği ve aldığı oyunculardan sonra 29.8 olan yaş ortalaması 26.9’a geriledi. Bu arada Kartal, Fikret Orman döneminde en yüksek (15 milyon 800 bin euro) transfer harcamasına imza attı. Siyah-Beyazlılar, UEFA’nın Fair-Play takibinden çıktıktan sonra da transferde eksi 13 milyon 850 bin euroluk bir açık verdi. (Star)