Yeni Suarez Aslan’a geliyor

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, satılmasına kesin gözüyle bakılan Diagne’nin yerine alacağı oyuncuyu Güney Amerika’da buldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, scout ekibinin takip ettiği ve transfer edilmesi tavsiyesinde bulunduğu 22 yaşındaki santrfor Joaquin Zeballos’u gündemine aldı. Galatasaray yönetimi Uruguay ekibi Juventud'a 1,5 milyon euroluk teklif yaptı. Juventud kulüp başkanı Yamandu Costa, anlaşmanın olabileceğini ifade ediyor.

14 MAÇTA 11 GOL ATTI

■ “YENİ Suarez” olarak tanınan genç forvet ile ilgili açıklama yapan Costa, G.Saray'ın ilgisine ilişkin olumlu görüş bildirirken, ''Futbolcularımızla birçok takım ilgileniyor. Daha bugün Zeballos için G.Saray'dan 1.5 milyon euro teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer sonuçlanabilir'' ifadelerini kullandı. 1.77 m. boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon takımında 14 maça çıkıp, 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.