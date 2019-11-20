  • Bist 100
    107529
  • Dolar
    5,7126
  • Euro
    6,3283
  • Altın
    270,1230
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Barış Pınarı borsayı da zıplattı Barış Pınarı borsayı da zıplattı
Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı
Bolivya'da güvenlik güçleri darbe karşıtı 3 kişiyi öldürdü Bolivya'da güvenlik güçleri darbe karşıtı 3 kişiyi öldürdü
ABD iş yerinde 'kestirme'yi konuşuyor ABD iş yerinde 'kestirme'yi konuşuyor
Darbe sonrası Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor Darbe sonrası Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor
Ege Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem! Ege Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem!
Terör devleti İsrail, Suriye'yi vurdu Terör devleti İsrail, Suriye'yi vurdu
Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimine kınama Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimine kınama
New York'ta 114 binden fazla öğrenci 'evsiz' New York'ta 114 binden fazla öğrenci 'evsiz'
Trump'a göre azil soruşturması oturumları 'düzmece' Trump'a göre azil soruşturması oturumları 'düzmece'
YPG/PKK'lıların yürüyüşüne tepki gösteren fransız kadından teşekkür videosu YPG/PKK'lıların yürüyüşüne tepki gösteren fransız kadından teşekkür videosu
'Göster kendini Abdurrahim' 'Göster kendini Abdurrahim'
Volkan Demirel, Giannoulis’i izledi Volkan Demirel, Giannoulis’i izledi
Ocakta yolculuk var Ocakta yolculuk var
Yeni sistem 3-6-1 Yeni sistem 3-6-1
'Teklif gelirse konuşuruz' 'Teklif gelirse konuşuruz'
Kartal’da deplasman alarmı Kartal’da deplasman alarmı
YPG/PKK'lıların yürüyüşüne tepki gösteren fransız kadından mesaj var YPG/PKK'lıların yürüyüşüne tepki gösteren fransız kadından mesaj var
Gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı Gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı Gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Türkiye 'Yıldız'ını uğurladı Türkiye 'Yıldız'ını uğurladı
Köpeği için parti yapacak Köpeği için parti yapacak
Yakında barışırlar Yakında barışırlar
Dramda buluştular Dramda buluştular

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 23:43:03

Yeni sistem 3-6-1

Fatih Terim, Falcao ve Andone’nin ardından Babel’in de sakatlanmasıyla çift forvetten vazgeçti.Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir maçında orta alanı sağlama alarak sonuca gitmeyi hedefl iyor. Terim'in kafasındaki sistem 3-6-1.

GÜNEŞ

■GALATASARAY’DA teknik direktör Fatih Terim’i üst üste gelen sakatlıklar sonrasında sıkıntı bastı... Gaziantep FK maçına 3-5-2 ile çıkan ve mücadeleyi 2-0 kazanan İmparator, Başakşehir karşısında da bu sistemle oynamayı planlıyordu. Ancak, önce Andone’nin ardından da Babel’in sakatlanması Terim’i sistem değişikliğine gitmeye zorladı. Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uç bölgesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeniden tek forvetli sisteme dönecek.

LUYİNDAMA'NIN YERİNE DONK

■ ANCAK, Fatih Terim 3’lü savunmadan da taviz vermeyecek. İmparator, Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanan Luyindama’yı Cuma günü riske atmayacak ve tecrübeli stoperin formasını Ryan Donk’a verecek. Savunma üçlüsü böylece Donk, Marcao ve Ahmet Çalık’tan oluşacak. Terim, Başakşehir karşısında ise orta sahayı ise kalabalık tutacak. İmparator, Emre ile Mariano’yu kanatlara koyacak ve Türk Telekom’daki mücadeleye 3-6-1’le çıkacak.

GOL AYAĞI ADEM BÜYÜK

■ ORTA sahanın göbeğinde Lemina’nın sakatlanması sonrasında Nzonzi ve Seri oynayacak. Bu ikilinin yanında ise son haftaların flaş ismi Ömer Bayram forma giyecek. Orta göbekteki üçlünün önünde ise tıpkı Gaziantep maçında olduğu gibi Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli yer alacak. Başakşehir karşısında İmparator’un gol ayağı ise Adem Büyük olacak. Tecrübeli çalıştırıcının Adem’le hafta başından bu yana özel olarak ilgilendiği belirtildi. Terim’in yedek golcüsü de 17 yaşındaki Erencan Yardımcı...

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ