Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçti
Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dün renklerine bağladığı hücum oyuncusu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçti.
Acıbadem Fulya Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gökhan Töre'nin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerin tamamlandığı bildirildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Lecce, Burak Yılmaz'a yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2,5 milyon Euro'ya yükseltti
- Galatasaray, Jean Michael Seri'nin menajerini İstanbul'a getiriyor
- Lille, 17 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı
- Lecce taraftarından Burak Yılmaz bestesi
- Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili