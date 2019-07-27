27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19:50 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:21:40
Yeni Malatyaspor'un Slovenya programı belli oldu
Yeni Malatyaspor'un Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesi programı belli oldu.
Malatya'da 2-2 tamamlanan karşılaşma sonrası ara vermeden rövanş karşılaşmasına hazırlanan sarı-siyahlılar, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00'de İstanbul'a gidecek.
Bir gün İstanbul'da kalacak Malatya ekibi, salı günü yapacakları idmanın ardından saat 17.50'de uçakla Slovenya'ya geçecek. (AA)
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