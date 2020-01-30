Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor-Guilherme görüşmesi sonrası çok sert açıklama
Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor'un Guilherme ile görüşmelere başlamasının ardından açıklama yaptı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor'un Guilherme ile görüşmelere başlamasının ardından açıklama yaptı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Trabzonspor, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Yıllara mal olmuş Trabzonspor-Malatyaspor dostluğunu zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır: Bu hareket, Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır."
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