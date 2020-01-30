Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor-Guilherme görüşmesi sonrası çok sert açıklama

Yeni Malatyaspor Kulübü, Trabzonspor'un Guilherme ile görüşmelere başlamasının ardından açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Yıllara mal olmuş Trabzonspor-Malatyaspor dostluğunu zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır: Bu hareket, Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiç unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır."