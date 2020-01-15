15 Ocak 2020 Çarşamba 17:14:36 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:27:18
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."
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