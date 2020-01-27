Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı
Adis Jahovic'in ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İzlandalı forvet oyuncusu Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerimize bağladık. FC Rostov takımından transfer ettiğimiz milli futbolcu Vidar Örn Kjartansson ile artı bir yıl opsiyonu olmak üzere 6 aylık kiralık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.
(AA)
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