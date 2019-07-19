19 Temmuz 2019 Cuma 17:04:44 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:07:23
Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, Ufuk Ceylan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.”
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