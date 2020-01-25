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25 Ocak 2020 Cumartesi 19:35:53 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 20:06:00

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı depren nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı deprem nedeniyle ileri bir ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'daki gerçekleşen ve Malatya'da da can kayıplarona neden olan deprem nedeniyle Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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