Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon İtalya'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Guilherme ile yeniden anlaştığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam." ifadeleri kullanıldı. (AA)
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