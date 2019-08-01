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01 Ağustos 2019 Perşembe 23:00:50 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:20:12

Yeni Malatyaspor, Slovenya'dan turla dönüyor

Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde 2. tur eleme maçında, 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana’yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını saf dışı bıraktı.

Süper Lig'deki ikinci sezonunu 5. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı elde eden sarı-siyahlı takım, 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.

Malatya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken Malatya temsilcisi, deplasmandaki rövanş müsabakasında Adis Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın son bölümleri büyük mücadeleye sahne olurken Yeni Malatyaspor skoru koruyarak turu geçen taraf oldu.

Jahovic golle başladı

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, sarı-siyahlılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Olimpija Ljubljana ile oynanan ilk maçta bir kez fileleri havalandıran Makedon golcü, rövanş mücadelesinin de tek golünü kaydederek turun geçilmesinde önemli rol oynadı.

Malatya temsilcisinden ilk galibiyet

Yeni Malatyaspor, uluslararası organizasyonlardaki ilk galibiyetini aldı.

Tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada mücadele eden sarı-siyahlı ekip, ikinci maçına çıktı. İlk müsabakada beraberlik alan Yeni Malatyaspor, ikinci maçında galibiyet elde etti.

Olimpija Ljubljana 10 kişi kaldı

Olimpija Ljubljana, maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 23. dakikasında sarı kart gören Endri Çekiçi, 38. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kullanılan faulün ardından oluşan pozisyonda Yeni Malatyaspor'dan Robin Yalçın topu ağlara gönderse de hakem Filip Glova Robin'in faul yaptığını belirterek golü geçerli saymadı.

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