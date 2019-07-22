22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:31:09 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06:00
Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı istedi! Son kararı Ersun Yanal verecek
Evkur Yeni Malatyaspor geçen sezon devre arasında Fenerbahçe’ye sattığı Sadık Çiftpınar’ı geri almak için harekete geçti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği tecrübeli stoper için Sarı-Siyahlı yöneticiler, Fener’in kapısını çalırken, bu transfer için son kararı Ersun Yanal verecek.
(Star)
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