15 Ağustos 2019 Perşembe 18:54:16 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:55:30
Yeni Malatyaspor-Partizan İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11'LER:
Yeni Malatyaspor: : Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Chaaleli, Guilherme, Murat, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic
Partizan: Stojkovic, Urosevic, Pavlovic, Ortojic, Miletic, Zdjelar, Scekic, Soumah, Asano, Tosic, Umar Sadiq
KARŞILAŞMAYI İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- F.Bahçe'den G.Saray'a Ribery çalımı
- Chelseali Jorginho'nun forma adı yanlış yazıldı
- Fransız basınından şok iddia: Falcao, Monaco'yla sözleşme uzatıyor
- Liverpool'un yıldızı Origi: Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum. İstanbul'un ev sahipliği çok iyiydi
- Galatasaray, N’Zonzi için Roma'ya kiralama bedeli ödemeyecek