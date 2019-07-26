Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının ardından transfer için harekete geçti

  • Bist 100
    102997
  • Dolar
    5,6425
  • Euro
    6,2845
  • Altın
    256,4890
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güney Kore ABD ile planladığı tatbikatlarda değişiklik yapmayacak Güney Kore ABD ile planladığı tatbikatlarda değişiklik yapmayacak
İran ikinci nükleer santral için ilk adımı atıyor İran ikinci nükleer santral için ilk adımı atıyor
Uganda'da Ebola virüsü riski sona erdi Uganda'da Ebola virüsü riski sona erdi
Zonguldak'taki fındık üreticisi tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor Zonguldak'taki fındık üreticisi tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor
Geçici kimlik belgesi ile 2019 KPSS sınavına girilir mi? Kimliğini kaybedenler KPSS sınavına girebilir mi? Geçici kimlik belgesi ile 2019 KPSS sınavına girilir mi? Kimliğini kaybedenler KPSS sınavına girebilir mi?
ROKETSAN devler listesinde 7 basamak yükseldi ROKETSAN devler listesinde 7 basamak yükseldi
Teslim olan PKK'lıdan İHA ve SİHA itirafı: Katılım arzusunu yok denecek kadar azalttı Teslim olan PKK'lıdan İHA ve SİHA itirafı: Katılım arzusunu yok denecek kadar azalttı
Sao Paulo'da havalimanından 750 kilogram altın çalındı Sao Paulo'da havalimanından 750 kilogram altın çalındı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: KKTC kültürel faaliyetlerimizin tam göbeğindedir Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: KKTC kültürel faaliyetlerimizin tam göbeğindedir
Irak'ta seçim yasası tartışmalarının odağındaki kent: Kerkük Irak'ta seçim yasası tartışmalarının odağındaki kent: Kerkük
İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 2 ölü İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 2 ölü
Belçika'da sıcaklık rekoru Belçika'da sıcaklık rekoru
ECB anketinde enflasyon ve işsizlik beklentileri revize edildi ECB anketinde enflasyon ve işsizlik beklentileri revize edildi
Et ve Süt Kurumu et alım fiyatında artışa gitti Et ve Süt Kurumu et alım fiyatında artışa gitti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankaların indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankaların indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtmalarını bekliyoruz
Kooperatiflere ve girişimciye 'kalkınma' desteği Kooperatiflere ve girişimciye 'kalkınma' desteği
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Hakkında çıkan haberlere ilişkin Burak Yılmaz: Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum Hakkında çıkan haberlere ilişkin Burak Yılmaz: Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum
Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi? Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi?
Hakkari'de bir Mehmetçik şehit oldu Hakkari'de bir Mehmetçik şehit oldu
Başkan Erdoğan: Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Başkan Erdoğan: Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın.
Fındık fiyatları 2019 açıklandı! Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık fiyatları 2019 açıklandı! Fındık fiyatları ne kadar oldu?
Libya'da UMH, Hafter'in hava üssünü vurdu Libya'da UMH, Hafter'in hava üssünü vurdu
Başkan Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı! Başkan Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Temmuz 2019 Cuma 12:11:51 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:14:24

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının ardından transfer için harekete geçti

Yeni Malatyaspor’da, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu birinci maçında Olimpija Ljubljana karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle umutlar ikinci maça taşınırken, yönetimin göze çarpan eksik noktalara transfer yapmak için harekete geçtiği bildirildi.

Mücadelenin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın fiziksel olarak hazır olmadıklarını ve bazı bölgeler için de oyuncu eksiklerinin bulunduğunu söylemesi üzerine yönetimin harekete geçtiği ve önceliği sol beke vererek transfer harekatına başlayacağı belirtildi.

Yeni transferlerden Hadebe’nin performansıyla beğeni aldığı sarı-kırmızılıların sol bek, orta saha ve forvete takviye yapacağı bildirildi.

Maçtan sonra Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Adil Gevrek’in de en az 4 oyuncu daha transfer edeceklerini ve önceliği listelerinde bulunan isimlere vereceklerini paylaştığı öğrenildi.

Bu arada Malatya temsilcisinde 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasının hazırlıklarının da yarın başlayacağı açıklandı. Çalışmalara yeni transfer Chaaeleli’nin de katılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu için UEFA’ya verdiği 25 kişilik listede Chaaeleli’nin ismi bulunmuyor.  (İHA)

Dünyaya terör mesajı
Tuvaletsiz uçak dönemi başlıyor! Sonunda bunu da yaptılar
Bölgede sular kaynıyor! 'Savaş için hazır olun'
Başkan Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum: Battık mı, bittik mi?
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 4 katına çıkaracağız
En yetkili isim açıkladı! O ilimizde petrol üretilecek!
Maliyeti 25 bin TL'ydi! Doğu ve Güneydoğu'da taziye yemeğine son!
Diagne'den G.Saray'a "Falcao" oyunu! Yönetimi köşeye sıkıştırmak için...
Kamyon teröründe son nokta! Bu görüntü 'Yok artık' dedirtti
Kim Jong-un: "Güneydeki savaş çığırtkanlarına bir uyarıdır"
Milyonları ilgilendiren haber! Kamuda yeni dönem başlıyor!
Sevilla'dan F.Bahçe'ye Kjaer şartı: Onu da alacaksınız
Emekliye 12 milyarlık ikramiye! Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bakan Soylu tarih verdi: Taviz vermeyeceğiz!
Çin ne yapmaya çalışıyor! Türkler hakkında büyük safsata
İlber Hoca'dan 'el öpme' yanıtı
Merkez'in faiz hamlesi ne anlama geliyor?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor
"İran balistik füze fırlattı"
İlki gerçekleşti! Diğer ülkeler sırada bekliyor...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ