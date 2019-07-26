Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana maçının ardından transfer için harekete geçti

Mücadelenin ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın fiziksel olarak hazır olmadıklarını ve bazı bölgeler için de oyuncu eksiklerinin bulunduğunu söylemesi üzerine yönetimin harekete geçtiği ve önceliği sol beke vererek transfer harekatına başlayacağı belirtildi.

Yeni transferlerden Hadebe’nin performansıyla beğeni aldığı sarı-kırmızılıların sol bek, orta saha ve forvete takviye yapacağı bildirildi.

Maçtan sonra Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Adil Gevrek’in de en az 4 oyuncu daha transfer edeceklerini ve önceliği listelerinde bulunan isimlere vereceklerini paylaştığı öğrenildi.

Bu arada Malatya temsilcisinde 1 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasının hazırlıklarının da yarın başlayacağı açıklandı. Çalışmalara yeni transfer Chaaeleli’nin de katılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu için UEFA’ya verdiği 25 kişilik listede Chaaeleli’nin ismi bulunmuyor. (İHA)