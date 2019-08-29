29 Ağustos 2019 Perşembe 11:14:14 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:15:59
Yeni Malatyaspor Mevlüt Erdinç’e talip oldu
Galatasaray’ın gündemindeki Mevlüt Erdinç’e Yeni Malatyaspor da talip oldu.
Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli golcüyle ilgilendiklerini doğrulayıp şu ifadeleri kullandı. Gevrek, "Takıma gelip katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz. Bu konuda biraz hassasız. Başakşehir'den Mevlüt Erdinç gündemimizde bulunuyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.
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