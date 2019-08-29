Yeni Malatyaspor Mevlüt Erdinç’e talip oldu

Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli golcüyle ilgilendiklerini doğrulayıp şu ifadeleri kullandı. Gevrek, "Takıma gelip katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz. Bu konuda biraz hassasız. Başakşehir'den Mevlüt Erdinç gündemimizde bulunuyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.