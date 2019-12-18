18 Aralık 2019 Çarşamba 16:10:26 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:11:54
Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak, son 16 turuna yükseldi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.
Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan BtcTurk Yeni Malatyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.
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