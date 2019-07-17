17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:01:17 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:06:37
Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre imzayı attı
Yeni Malatyaspor daha önce anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre transferini kulübün resmi hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'u muz Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. (İHA)
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