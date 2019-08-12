Yeni hedef Eleke

GÜNEŞ

Aslan’ın hedefindeki isim; Luzern forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Blessing Eleke… Genç oyuncunun menajeri Stephen Makinwa da yaptığı açıklamayla Galatasaray’ın teklifini doğruladı. Makinwa, “Gent, Brescia ve Galatasaray, Eleke ile ilgileniyor” dedi. 1.90 boyundaki Ekele geçen sezon 32 maçta 13 gol kaydetti.