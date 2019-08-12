12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 20:32:22
Yeni hedef Eleke
MBAYE Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Radamel Falcao’nun yanına genç bir ismi kazandırmak için düğmeye bastı.
GÜNEŞ
Aslan’ın hedefindeki isim; Luzern forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Blessing Eleke… Genç oyuncunun menajeri Stephen Makinwa da yaptığı açıklamayla Galatasaray’ın teklifini doğruladı. Makinwa, “Gent, Brescia ve Galatasaray, Eleke ile ilgileniyor” dedi. 1.90 boyundaki Ekele geçen sezon 32 maçta 13 gol kaydetti.
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