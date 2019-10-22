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22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 23:53:37

Yeni dönem başladı

Kongrede en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2 bin 26 oy fark atıp 5 bin 9 oyla Kartal’ın 34. Başkanı olan Çebi ile yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA eski başkan Fikret Orman’ın aniden olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından, taraftarların büyük isteği ve baskısı sonucunda aday olup başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, dün düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı. Önceki gün yapılan seçimde en yakın rakibi Serdal Adalı’ya 2 bin 26 oy fark atan Çebi’ye mazbatasını Divan Kongre Başkanı Uluç Gürkan ile Kulüp Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk teslim etti. Çebi, mazbatasını alarak 2,5 yıllık başkanlık görevine resmen başladı.

BİZİM İÇİN ONUR, GURUR

 ■ ÇEBİ, mazbata töreni ardından yaptığı açıklamada, Gürkan ve Yamantürk’e katkıları için teşekkür etti. Çok sağlıklı ve nezih bir kongre geçirdiklerini söyleyen Çebi, “Bu mazbatalar bizim aşık olduğumuz değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği yetki belgesidir ve bir süresi vardır. Mazbata almak onur ve gururdur. Beşiktaş’ı temsil edeceksiniz, sırtlayacaksınız. Ne kadar kısa sürede iş yaparsak o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz. Bir süre bu görevi aldık ve en iyi şekilde değerlendireceğiz. Beşiktaş’ımızın ömrünü Allah uzun etsin” dedi.

GÖKHAN SARI İSTİFA ETTİ

 ■ YENİ yönetimin belirlenmesinin ardından Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti. Sarı, Ahmet Nur Çebi döneminin ilk istifası olarak kayıtlara geçti. Çebi, Sarı için “CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil… O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?” demişti.

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