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10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:44:16

'Yendik yine yeneriz'

Ligue 1’de forma giyen Zeki Çelik, Fransızların onları yenmelerini beklemediklerini belirterek, Bize karşı hırslandılar. Rövanşta yeneceklerini söylüyorlar. Ama biz yine yenmek için oynayacağız dedi. Merih Demiral ise takım arkadaşı CR7'nin Türk halkını çok sevdiğini söyledi.

GÜNEŞ

ZEKİ ÇELİK:

-Fransızlar onları yenmemizi beklemiyorlardı. Beni maçtan sonra tebrik ettiler. Ancak biraz bize karşı hırslandılar. İkinci maçta bizi yeneceklerini söylüyorlar. O gün çok iyi oynadık, Fransa çok kötüydü. Çok motive olmuştuk. Oradaki maçta da motive olacağız ve kazanmak için çıkacağız.

-Arnavutluk maçı bizim için çok önemli, kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı yenersek grubu tamamlamış olacağız, Fransa ile final maçına çıkarız. Fransa maçını daha sonra düşüneceğiz. İnşallah Arnavutluk’u yeneriz.

-Arnavutluk İzlanda’yı yenip hırslandı. Onları yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Sonra Fransa maçına motive bir şekilde çıkacağız.

-Yusuf’un takıma adapte süreci iyi gidiyor, bence Fransa’da çok başarılı olacak. Hocalarımız ona çok inanıyor. Yusuf alıştığında adından çok söz ettirecek. Benim için de gelişi çok iyi oldu.

MERİH DEMİRAL:

-Cristiano Ronaldo ile Fransa maçından sonra takıma döndüğümde konuştuk, beni tebrik etti. Türkiye’yi takip ediyor, Türk halkını çok seviyor. Çok mütevazi bir insan.

-Fransız olan takım arkadaşım Matuidi milli maçtaki atmosferden çok etkilenmiş. Taraftarların bizi tribünlere çağırmasını çok sevmiş. Hatta bana da bu şekilde tezahürat yaparlar mı? diye sordu.

-Bizim için her iki maç da çok önemli. Arnavutluk maçını alırsak grupta çok iddialı hale geleceğiz. İki maç da çok kritik. İnşallah ikisini de alacağız.

-Takım içinde çok güzel bir hava var. Tecrübeli abilerimiz, biz gençler çok iyi atmosfere sahibiz. Arnavutluk maçını alıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Aramızda iyi bir uyum var, ümit milli takımda zaten hep birlikte oynuyorduk. Sahada birbimizin ne yapacağını biliyoruz.

-Arnavutluk son maçında 4 gol attı. Biz her zaman 3 puan için çıktık. Önümüzdeki maç çok kritik. En az gol yiyen takımlardan birisiyiz. Bu maçta da gol yemeden yolumuza devam edeceğiz.

İLK 11 ŞEKİLLENİYOR

■ A MİLLİ Takım’ın Arnavutluk karşısındaki ilk 11’i de belli olmaya başladı. Şenol Güneş’in, kalede Mert Günok’u oynatması, savunmada ise Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Melih Demiral ve Umut Meraş’ı oynatması bekleniyor. Umut’un yerine Çağlar da forma giyebilir. Orta sahada Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut ve İrfan Can’ın oynayacağı öğrenildi. 4-4-2 sisteminde oynayacak olan millilerde Cenk Tosun ile Burak Yılmaz çift forvet olarak görev yapacak.

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