Yemedi içmedi, derbide oynadı

GÜNEŞ

KASIMPAŞA maçında yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Younes Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı. Faslı yıldız, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sırf bu maçta forma giyebilmek için günlerdir süt ve portakal suyuyla beslendiği öğrenildi.