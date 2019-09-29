29 Eylül 2019 Pazar 09:24:07 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 09:27:41
Yemedi içmedi, derbide oynadı
KASIMPAŞA maçında yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Younes Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.
GÜNEŞ
KASIMPAŞA maçında yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Younes Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı. Faslı yıldız, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sırf bu maçta forma giyebilmek için günlerdir süt ve portakal suyuyla beslendiği öğrenildi.
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