Yasmani Copello bu akşam madalya için koşacak

BU YIL EN İYİ DERECESİNİ YAPTI

■ KATAR'IN başkenti Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını finale yazdıran milli atlet Yasmani Copello ve eşi Elif Koç’tan mutlusu yok… Üst üste 3. kez adına final koşacak Copello, bugün finalde dünyanın en iyi atletleriyle ilk 3’e girmek için müthiş bir mücadele girecek. Yarı finalde 48.39 ile bu yılki en iyi derecesini koşan milli atlet, finalde altın madalyayı istiyor DHA’ya konuşan Copello, şunları söyledi:

YARI FİNALDE RAHAT DEĞİLDİM

■ “BUGÜNKÜ finalde madalyaya uzanacağıma inanıyorum. Finalde ne olur bilmiyorum ama benim performansım çok iyi. Bu vatana madalya borcum var. İnşallah önce Doha'da madalya, sonra Tokyo'da olimpiyatta madalya alacağım. Finalde sürpriz olabilir. Yarı finalde rahat değildim. Ama finale yükseldikten sonra çok mutlu oldum. 2015, 2017 final, şimdi de 2019. Benim performansım çok iyi, finalde benim için sürpriz bir sonuç olabilir.”

EŞİM HER ZAMAN YANIMDA

■ EŞİYLE ile her zaman birbirlerine destek verdiklerini anlatan Yasmani Copello, “Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber. Benim çok iyi antrenörüm. Ben her zaman çok mutluyum eşim yanımda diye” ifadelerini kullandı. Elif Koç da hâlâ heyecanlı olduğunu belirterek, “Yarı finalde sezonun en iyisi derecesini yaptık, çok memnunuz, mutluyuz” diye konuştu.