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09 Ekim 2019 Çarşamba 09:31:49 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:36:00

Yardımcı, Altıntop ve Şanlı'dan Devler Ligi sunumu

TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı başkanlığındaki heyet, 30 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili olarak Londra’da bir sunum yaptı. Sunuma TFF yöneticisi Altıntop ile eski milli futbolcu Şanlı da katıldı.

STAR

ŞAMPİYONLAR Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı görücüye çıkarıldı. TFF yetkilileri Londra’da “Spor Lideleri Konferansı” kapsamında yapılan panelde UEFA yetkililerine stat tanıtımı yaptı. Panele TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Ümit ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve eski milli futbolcu Tuncay Şanlı katıldı. Statta final için düşünülen yeniliklerle ilgili video sunum yapıldı. Başkan Nihat Özdemir de video konferans yöntemi ile sunuma katılıp “Dev final için her şeyimiz hazır” dedi. Yardımcı, “Buraya ülkemizin turnuvalardaki becerisini anlatmaya geldik” diye konuşup Türkiye’nin bir gün Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yapmasına ilişkin temennisini de dile getirdi. Altıntop da, “Çalışmaya şimdiden başladık” ifadelerini kullandı.

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