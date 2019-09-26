Yanal'dan yeni transferlere derbi motivasyonu

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de 8 isim ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Sarı-lacivertlilerde bu sezon kadroya katılan Zanka, Adil Rami, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriqi için teknik heyetten özel bir motivasyon çalışması geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal ve kurmayları, oyuncularla birebir görüşmeler yaparken tecrübeli çalıştırıcının "Biz Fenerbahçe’yiz! Bu forma tarihten bugüne derbilerde her zaman kimliğini ortaya koydu. İsimler fark etmeden bu formayla sahaya çıkmamız, çime basmamız yeterli" ifadelerini kullandığı belirtildi. Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu'nun da yeni isimlere derbi atmosferi konusunda yardımcı olduğu kaydedildi.

(Haberturk)