Yanal’ın kozu: Muriç-Kruse

GÜNEŞ

■ SEZONA 5 maçta 3 gol bir asistlik performansla başlayan Vedat Muriç ile 5 maçta 5 asist yapan Max Kruse, F.Bahçe’nin deplasmanda oynanacak G.Saray derbisinde en büyük silahları olacak. İki yeni transfer gün geçtikte birbirlerine alışıyor ve uyum sağlıyorlar. Teknik direktör Ersun Yanal da, “Süper ikili” olma yolunda ilerleyen Muriç ile Kruse’ye derbide güveniyor. Oyuncularıyla özel olarak görüşen tecrübeli hocanın, “Galatasaray evinde de oynasa savunmada hata yapıyor, bu açıklardan faydalanmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

MOSES’A ŞANS DOĞDU

■ FENERBAHÇE’DE büyük form yükselişi yakalayan Rodrigues’in sakatlanması ve derbiyi kaçıracak olması teknik heyette üzüntü yarattı. Kanattan delici ataklarıyla rakibi en çok zorlayan futbolcular içinde yer alan Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncunun yerine, Galatasaray derbisinde sol kanatta Victor Moses forma giyecek. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcunun, derbide kendini yeniden ispatlamak istediği ve “Forma rekabetinde ben de varım” mesajını vermek istediği ifade edildi.