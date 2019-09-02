Yanal’ın çileği alındı

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE, teknik direktör Ersun Yanal’ın çok istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo transferini nihayet bitirdi. Uzun süredir peşinde olduğu sambacı için Fransa’nın Marsilya kulübünün inadını kırıldı. Kıyasıya pazarlıklar sonunda tara ar 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. F.Bahçe, Fransız ekibinin tek seferde istediği bu parayı ödemeyi kabul etti ve Gustavo’yu kadrosuna kattı. Bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

3.5 MİLYON EURO ALACAK

■ AKŞAM saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek olan Gustavo, ardından kalacağı otele geçecek. Gustavo’nun Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik bonuslar hariç 3 milyon 500 bin euro ücret alacağı belirtildi. Gustavo’ya cüzi bir imza parasının da verileceği gelen haberler arasında..