Yanal ikna edemiyor

GÜNEŞ

Volkan için özel bir program hazırlayan Yanal, tecrübeli futbolcunun hazır halde kalmasını istiyor. Volkan da bu program ile çalışmalarına devam ediyor. Eğer tecrübeli file bekçisinin takımda kalması yönünde karar çıkarsa, Volkan sezona hazır girecek.