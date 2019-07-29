29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57:08
Yanal ikna edemiyor
TEKNİK Direktör Ersun Yanal yeni sezonda Volkan Demirel’in kalmasını istese de henüz yönetimi ikna edemedi.
GÜNEŞ
Volkan için özel bir program hazırlayan Yanal, tecrübeli futbolcunun hazır halde kalmasını istiyor. Volkan da bu program ile çalışmalarına devam ediyor. Eğer tecrübeli file bekçisinin takımda kalması yönünde karar çıkarsa, Volkan sezona hazır girecek.
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