Yanal farkı

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü. Şu ana kadar rakip fileleri 18 kez havalandırarak ligin en çok gol atan takımların olan Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu da üçe katladı. Geçtiğimiz yıl Cocu yönetimindeki ilk 9 haftada sadece 6 gol bulabilen Sarı-Kanarya’nın bu sezon şaha kalkmasındaki en büyük etken ise tartışmasız z teknik direktör Ersun Yanal oldu.

13’Ü KADIKÖY’DE

■ TECRÜBELİ çalıştırıcıyla sezona fırtına gibi başlayan ve her geçen gün hem sergilediği performans hem de attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Fenerbahçe, lider Aytemiz Alanyaspor’un berabere kalmasıyla da zirveye bir adım daha yaklaştı. Özellikle iç sahada etkili bir performans ortaya koyan Sarı-Lacivertliler’de ilk 11’de forma giyen oyuncuların birçoğu da golle tanıştı. F.Bahçe, 18 golün 13’ünü Kadıköy’de attı.