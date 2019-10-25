Yanal’dan kaleci Serkan uyarısı!

GÜNEŞ

■ Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar hariç tam kadro çalıştı. Uzun süre sonra az eksikle antrenman yaptıran teknik direktör Ersun Yanal’ın yüzü gülüyor. Konya maçında kayıp yaşamak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, “Kalecileri kırmızı kart gördü. Sosyal medyada F.Bahçe düşmanları hemen bunun üzerine gitti. Konya, bu maçta bize elinden geldiği kadar zorluk çıkartacaktır. Sakın bu söylentilere aldanıp rehavet yaşamayın” şeklinde uyarılarda bulundu.